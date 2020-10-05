Кабмин начал служебное расследование по руководителю "Энергоатома"

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести служебную проверку вр.и.о. президента "Энергоатома" Петра Котина из-за совершения им коррупционного нарушения.

Об этом сообщает издание "Наші гроші", в распоряжении которого есть поручение Шмыгаля и письмо к нему от Минэнерго, которое является инициатором проведения служебного расследования.

В письме Минэнерго, в частности, говорится, что НАПК вынесло предписание Котину за нарушение п.7 ч.1 ст.12 и ч.2 ст. 13 Закона "О предотвращении коррупции".

Указанные статьи касаются проведения проверок НАПК и деятельности его уполномоченных лиц.

"Служебное расследование должно быть проведено в соответствии с постановлением Об утверждении Порядка проведения служебного расследования в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и лиц, которые для целей Закона Украины "О предотвращении коррупции" приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления утвержденного Постановлением КМУ от 13.06.2000 №950.

Согласно данной процедурое, служебное расследование проводится с отстранением должностного лица или без", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает издание, если Котин не будет отстранен от выполнения полномочий, то у него может возникать реальный конфликт интересов.

"Действовать в состоянии реального конфликта интересов запрещено Законом Украины О предотвращении коррупции" и за это предусмотрена административная ответственность", - отмечают журналисты.

Петр Котин возглавил "Энергоатом" после смены правительства в марте 2020 года.

Напомним:

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно было провести НАПК.

В "Энергоатоме" заявили, что отказали Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции в проведении внеплановой проверки из-за нарушения правил.

Экономическая правда