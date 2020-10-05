Новини 5 жовтня: австрійці відклали будівництво заводу в Україні, додаток "Дія" отримав нові функції, Рожкову та Сологуба "насварили"

Про нові функції у "Дія". Мінцифри 5 жовтня презентувало оновлений застосунок "Дія 2.0", серед новинок - можливість пред'являти у цифровому форматі податковий номер, довідку переселенця, місце реєстрації тощо.

Про догану Рожковій та Сологубу. Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія звільненого у серпні.

Про паузу в австрійських інвестиціях. Австрійська корпорація Head - відомий виробник спортивних товарів - вирішила перенести початок будівництва заводу біля Вінниці на 2021 рік.

Про розслідування проти керівника Енергоатому. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести службову перевірку т.в.о. президента "Енергоатома" Петра Котіна через вчинення ним корупційного порушення.

Про нового керівника Ощадбанку. Наглядова рада "Ощадбанку" на своєму засіданні ухвалила два рішення: про припинення з 2 листопада 2020 року повноважень діючого голови правління Андрія Пишного та про призначення з 3 листопада 2020 року на цю посаду Сергія Наумова.

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Революційна технологія шерингу документів, нові цифрові документи в смартфоні та зручні державні послуги, що економлять час та кошти. Мінцифри презентувало результати роботи за рік та масштабне оновлення "Дії".