Набсовет "Ощадбанка" назначил главой правления Сергея Наумова

2 октября набсовет "Ощадбанка" на своем заседании приняла два решения: о прекращении с 2 ноября 2020 полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 на эту должность Сергея Наумова.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Наумов имеет высшее техническое и экономическое образование, а также в 2005 году получил степень MBA в Kassel International Management School (Германия). Общий стаж работы Наумова в банковской сфере составляет 25 лет.

Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности Райффайзенбанке, УкрСиббанке, Правэкс банке, Пиреус банке. В последних трех банках Наумов работал в должности председателя правления более 10 лет.

Пышный возглавлял Ощадный банк 6,5 лет. Пять лет подряд О"щадбанк" становится лучшим банком Украины по версии агентства "Финансовый клуб".

Напомним:

Суд удовлетворил ходатайство Сергея Наумова и отменил свой вердикт о приостановке решения наблюдательного совета "Ощадбанка" о признании Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка.

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.