Вы не оплатили штраф, авто в розыске и вы даже об этом не знаете. Что делать?

Порушники правил дорожнього руху (ПДР) заборгували майже 690 мільйонів гривень. Стосовно всіх, хто не вчасно сплатив штрафи, відкриті виконавчі провадження, але через відсутність ефективної системи їх сповіщення, рівень погашення заборгованості становить лише 6%.

Між тим, водіям, проти яких відкрито виконавче провадження, держава може в будь-який момент заблокувати всі банківські рахунки, заборонити виїзд за кордон або навіть конфіскувати автомобіль. З такими санкціям кожен місяць стикаються приблизно 2 тисячі користувачів сервісу Штрафи UA.

Чому сотні тисяч людей досі навіть не здогадуються, що проти них відкрито виконавче провадження? Наскільки складно його закрити і скільки часу це вимагає? Що повинно в зробити Міністерство юстиції, щоб держава отримала сотні мільйонів гривень від порушників ПДР?

На ці та інші запитання відповіді дають директор сервісу Штрафи UA Денис Дмитров та журналіст ЕП, який на власному досвіді впевнився в неефективності взаємодії держави з водіями.

В чому проблема

Статистика свідчить низький рівень сплати порушниками ПДР прострочених штрафів. З 336 тисяч відкритих виконавчих проваджень за несплаченими вчасно адміністративними порушеннями ПДР штрафів, станом на 18 серпня, закрито лише 45 тисяч. Це лише 13% від усіх справ з початку 2020 року.

Така статистика є наслідком складної процедури сплати заборгованостей порушниками.

"Водії, які мають смартфони з додатком для сплати штрафів ПДР, можуть дізнатися про відкриття виконавчого провадження. Але це тільки інформація про наявність боргу без суми, типу штрафу, реквізитів. Щоб дізнатися більше, потрібно шукати місцеве відділення виконавчої служби, йти в установу та шукати у базі свою справу, йти у банк для сплати, а потім відмічати погашення у інспектора", – розповідає Денис Дмитров.

Скільки днів є на сплату штрафу за порушення ПДР? Штрафи за порушення ПДР, які виносяться патрульними на місці – 15 діб.

Штрафи за порушення правил парковки, які можуть виносити інспектора по парковках і патрульні — 30 діб.

Штрафи за порушення ПДР зафіксовані засобами автоматичної фіксації – 30 діб. Сума може бути вдвічі меншою, якщо порушник сплатив штраф протягом перших 10 днів з дати оформлення протоколу.

Під час дії карантину ця процедура ускладнилась. Більшість водіїв не користуються сервісами, а тому сплачують штрафи ПДР у відділеннях банків, які через карантин працюють з обмеженнями.

Крім того, з технічних причин або через людський чинник іноді виникають помилки навіть, якщо оплата була вчасною. У людини виникає борг, дізнатися про наявність якого, можна лише в той момент, коли вже накладено арешт на карткові рахунки або застосовані інші санкції.

Які санкції накладає Державна виконавча служба до осіб, які вчасно не сплатили штраф за порушення ПДР? Арешт банківських рахунків.

Арешт транспортного засобу.

Заборона на виїзд за кордон.

Як це працює зараз: досвід автора

8 жовтня 2019 року на одній з вулиць Києва автора зупинили працівники патрульної поліції і склали постанову про адмінпорушення у сфері ПДР.

Оскільки правоохоронці не навели жодних доказів вчиненого, на їх думку, порушення ПДР автор вирішив оскаржити санкцію в судовому порядку. Відповідна позовна заява, за допомогою електронно цифрового підпису через особистий кабінет Електронного суду була подана у встановлені законодавством строки – 10 днів.

Через півроку, в березні 2020 року, автор поштою отримав письмову копію ухвали Подільського районного суду в якій йшлося про те, що Вища рада правосуддя 28 лютого того ж року скасувала створення Електронного суду. Тому суд запропонував протягом 10 днів з дати винесення ухвали – 14 жовтня 2019 року – подати скаргу в письмовому вигляді.

Зрозуміло, що всі строки для оскарження минули, а тому 12 березня 2020 року вказану в постанові суму 255 гривень було сплачено.

Утім було запізно, наступного місяця Дарницький відділ виконавчої служби письмово повідомив автора про те, що, в рамках відкритого виконавчого провадження, постановами від 5 лютого 2020 року накладено арешт на його банківські рахунки в "Приватбанку", "Райффайзен банку аваль", "Ощадбанку" та "Універсал банку". В половині з цих банків автор не мав жодних рахунків.

Як виявилось згодом рахунки в згаданих банках по факту не були заблоковані. Виконавці навіть не повідомили фінансові установи про арешт рахунків.

В постанові про відкриття виконавчого провадження був вказаний номер мобільного телефону державного виконавця. Саме ця інформація допомогла і спростила закриття провадження.

Під час розмови державний виконавець вказала точний розмір суми, яку потрібно доплатити для закриття провадження з урахуванням вже сплачених 255 грн. Вона також пояснила як через Єдиний реєстр боржників знайти необхідні реквізити для сплати боргу.

Через інтернет сервіс UAPAY 21 квітня 2020 року було сплачено додаткові 589,38 грн. За два дні виконавець винесла постанову про закінчення провадження. Відповідна відмітка і сама постанова з’явилась в реєстрі боржників.

Цей кейс доводить що повідомлення громадян про рішення суду і постанови виконавчої служби через паперову пошту є на 100% неефективним і таким, що порушує фундаментальне право громадянина на юридичний захист.

Loading...

Як Міністерство юстиції може вирішити проблему

Вирішити проблему несвоєчасного повідомлення про відкриття виконавчого провадження і погашення провадження в режимі онлайн повинно Міністерство юстиції.

Чиновники повинні таким чином вдосконалити базу даних виконавчої служби, щоб будь-який зовнішній сервіс (банк, сторонній розробник, платіжний сервіс) міг підключитися до API цієї бази і в режимі онлайн отримати інформацію про:

тип виконавчого провадження; структуру суми виконавчого провадження; банківські реквізити для сплати боргу; те, на якій підставі було винесено провадження, щоб зовнішній сервіс міг отримати підтвердження, що дане провадження відкрито саме по цьому штрафу.

Крім того, Міністерство юстиції повинно створити для бази даних виконавчої служби додатковий інформаційний модуль, який фіксуватиме сплату боргу по виконавчому провадженню, а також буде автоматично в режимі реального часу повідомляти банки і підрозділи, які конфіскують транспортні засоби, про зняття арешту з рахунків і транспортних засобів.

Мінюст має таким чином вдосконалити діючу інформаційну систему виконавчої служби, щоб повідомлення про відкриття виконавчого провадження, сплата боргу по провадженню, його закриття, повідомлення про закриття, а також зняття арешту з банківських рахунків і транспортних засобів відбувались повністю онлайн в цифровому форматі в режимі реального часу.

Запровадження даного технічного рішення значно збільшить відсоток сплати боргу за виконавчим провадженням, суттєво розвантажить діяльність державних виконавців, збереже гроші і час платників податків.

Приклади вирішення таких проблем вже є. Восени 2020 року Міністерство внутрішніх справ стало надавати доступ до реєстру адміністративних правопорушень з ПДР, завдяки чому водії отримали можливість для моментальної сплати штрафів ПДР через платіжні сервіси у смартфоні.

"Завдяки цьому частка своєчасно сплачених штрафів досягла 77% від загальної кількості винесених постанов (до цього показник становив 40%. – ЕП). Також хочемо відмітити, що 75% оплат було виконано саме через онлайн сервіси", – розповідає заступник директора державної IT-компанії "Інфотех" Артем Коробка.

Відповіді на поширені питання щодо сплати штрафів ПДР і закриття виконавчого провадження

Як перевірити, чи є проти мене виконавче провадження?

— зайти на сайт Єдиний реєстр боржників і ввести свої дані;

— отримати за місцем реєстрації лист від виконавчої служби;

— отримати повідомлення від банку, що рахунки арештовані;

— бути зупиненим патрульною поліцією, яка конфіскує транспортний засіб;

— бути затриманим працівником прикордонної служби.

Через скільки днів сума штрафу подвоюється?

Сума штрафу подвоюється через 30 діб з дня винесення постанови про адмінпорушення.

Що робити, якщо я сплатив штраф, а він відображається як непогашений?

Якщо строк сплати штрафу не вичерпаний, потрібно прийти в управління патрульної поліції і показати квитанцію сплаченого штрафу. Поліціянт перевірить платіж по реєстру і якщо платник, наприклад, помилився в номері постанови, чи неправильно вказав призначення платежу, він вручну "підтягне" платіж в реєстр.

Якщо строк сплати штрафу вичерпаний, потрібно йти в виконавчу службу і вже закривати виконавче провадження.

Що робити, якщо рахунки заморожені?

Якщо рахунки заморожені, то банк надішле повідомлення, де буде написано в яке відділення виконавчої служби потрібно звернутися. Сплату боргу по виконавчому провадженню потрібно проводити готівкою у відділенні будь-якого банку. Можна навіть попросити знайомих провести оплату за відповідними реквізитам.

Через який час можуть бути заморожені рахунки за виконавчим провадженням?

Санкція застосовується одразу після відкриття виконавчого провадження.

Як довго будуть заморожені рахунки після закриття виконавчого провадження?

Щоб рахунки були розблокуванні, виконавча служба повинна подати в банк запит про те, що рахунки можна розблокувати. Подання відповідного запиту здійснюється після того як виконавчу службу проінформують про сплату штрафу.

На практиці рахунки можуть бути розблоковані протягом 1-2 годин, а можуть і через кілька днів, якщо ви звернулися у виконавчу службу ввечері п'ятниці. Проблема в тому, що увесь процес розблокування рахунків повністю виконується в ручному режимі.

Коли повернуть транспортний засіб після закриття виконавчого провадження?

Після закриття виконавчого провадження виконавча служба видає відповідну постанову з печаткою. З цим документом потрібно приїхати на штрафмайданчик, сплатити за час, протягом якого там знаходився транспортний засіб. Лише після цього автомобіль можна забрати.

Що робити коли власник і водій різні люди?

Власник транспортного засобу може в Електронному кабінеті водія призначити належного користувача. Більш швидко і надійно це можна зробити в Сервісному центрі МВС.

Що робити якщо штраф сплачений по старим реквізитам, які були вказані в постанові?

Якщо реквізити застарілі, платіж повернеться і штраф потрібно сплатити ще раз але вже за актуальними реквізитами. Актуальні реквізити можна знайти на сайті Державної казначейської служби, сайті Патрульної поліції, в електронних платіжних сервісах і банках.

Що робити, якщо штраф винесли помилково?

В Україні один і той самий номер може бути закріплений за транспортними засобами різного типу: мотоциклом, автомобілем, вантажівкою. Через це виникають випадки, коли водії отримують штрафи за порушення ПДР, які вони не здійснювали.

В такому разі людина повинна йти в управління патрульної поліції і писати заяву про помилково складену постанову. Якщо цей факт підтверджується, патрульна поліція переоформлює постанову на справжнього порушника.

Зустрічаються випадки, коли через помилку в програмному забезпеченні патрульний поліцейський створював дві дублюючі електронні постанови. Одну постанову людина отримує на руки у вигляді роздруковано чеку, а друга залишалася в реєстрі.

В такому разі теж потрібно звернутися в управління патрульної поліції, яка дублюючий штраф анулює.