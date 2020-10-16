Криклий обсудил с представителями Hyundai строительство высокоскоростной железной дороги
Министерство инфраструктуры рассматривает несколько вариантов сотрудничества с иностранными партнерами по проекту строительства высокоскоростных железных дорог.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с директором представительства компании Hyundai Corporation в Украине Иль Донг Чангом.
Криклий отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с компанией Hyundai Corporation.Избрание партнера для реализации проекту строительства высокоскоростных железных дорог будет осуществляться на основании анализа предложенных условий, которые должны быть выгодными для Украины.
Проект требует комплексного подхода, в частности в вопросах финансирования, сроков реализации, возможности подготовки ТЭО за счет грантовых средств и тому подобное.
Иль Донг Чанг со своей стороны сообщил о заинтересованности в реализации инфраструктурных проектов в Украине.
Также во время встречи обсудили вопросы использования подвижного состава на высокоскоростных железных дорогах и модели финансирования инфраструктурных проектов.
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