Криклий обсудил с представителями Hyundai строительство высокоскоростной железной дороги

Министерство инфраструктуры рассматривает несколько вариантов сотрудничества с иностранными партнерами по проекту строительства высокоскоростных железных дорог.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с директором представительства компании Hyundai Corporation в Украине Иль Донг Чангом.

Криклий отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с компанией Hyundai Corporation.Избрание партнера для реализации проекту строительства высокоскоростных железных дорог будет осуществляться на основании анализа предложенных условий, которые должны быть выгодными для Украины.

Проект требует комплексного подхода, в частности в вопросах финансирования, сроков реализации, возможности подготовки ТЭО за счет грантовых средств и тому подобное.

Иль Донг Чанг со своей стороны сообщил о заинтересованности в реализации инфраструктурных проектов в Украине.

Также во время встречи обсудили вопросы использования подвижного состава на высокоскоростных железных дорогах и модели финансирования инфраструктурных проектов.