Криклій обговорив з представниками Hyundai будівництво високошвидкісної залізниці

Міністерство інфраструктури розглядає декілька варіантів співпраці з іноземними партнерами щодо проєкту будівництва високошвидкісних залізниць.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з директором представництва компанії Hyundai Corporation в Україні Іль Донг Чангом.

Криклій відзначив, що Україна зацікавлена у співпраці з компанією Hyundai Corporation.

Обрання партнера для реалізації проєкту будівництва високошвидкісних залізниць здійснюватиметься на підставі аналізу запропонованих умов, які мають бути вигідними для України.

Проєкт вимагає комплексного підходу, зокрема у питаннях фінансування, строків реалізації, можливості підготовки ТЕО за рахунок грантових коштів тощо.

Іль Донг Чанг зі свого боку поінформував про зацікавленість у реалізації інфраструктурних проєктів в Україні. Також під час зустрічі обговорили питання використання рухомого складу на високошвидкісних залізницях та моделі фінансування інфраструктурних проєктів.