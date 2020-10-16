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Криклій обговорив з представниками Hyundai будівництво високошвидкісної залізниці

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 16:15

Криклій розповів, чи продовжить "Укрзалізниця" співпрацю із німецькою Deutsche Bahn | Економічна правда

Міністерство інфраструктури розглядає декілька варіантів співпраці з іноземними партнерами щодо проєкту будівництва високошвидкісних залізниць. 

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з директором представництва компанії Hyundai Corporation в Україні Іль Донг Чангом. 

Криклій відзначив, що Україна зацікавлена у співпраці з компанією Hyundai Corporation. 

Обрання партнера для реалізації проєкту будівництва високошвидкісних залізниць здійснюватиметься на підставі аналізу запропонованих умов, які мають бути вигідними для України. 

Проєкт вимагає комплексного підходу, зокрема у питаннях фінансування, строків реалізації, можливості підготовки ТЕО за рахунок грантових коштів тощо.

Іль Донг Чанг зі свого боку поінформував про зацікавленість у реалізації інфраструктурних проєктів в Україні. Також під час зустрічі обговорили питання використання рухомого складу на високошвидкісних залізницях та моделі фінансування інфраструктурних проєктів.

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Укрзалізниця Мінінфраструктури

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