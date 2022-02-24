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"Укрзализныця" эвакуировала с востока более 7 тысяч человек

Четверг, 24 февраля 2022, 16:44

"Укрзализныця" с 13:00 эвакуировала более 7,6 тысячи человек из районов, близких к местам ведения боя.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Эвакуированы, в частности:

- из Мариуполя 1724 человек;

- из Попасной 362 человека;

- из Бахмута 280 человек;

- из Лисичанска 2534 человека;

- из Константиновки 1908 человек, в том числе на поезде "Интерсити" 712/711 из Константиновки эвакуировано 396 детей;

- из Авдеевки 228 человек;

- из Покровска 579 человек.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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