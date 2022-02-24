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УЗ меняет маршрут поезда Лисичанск-Ужгород и увеличивает маршруты в западную Украину

Четверг, 24 февраля 2022, 13:53 - Дана Гордийчук

Укрзализныця меняет маршрут Лисичанск-Ужгород южнее границы и добавляет еще один поезд из Киева во Львов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Для безопасности пассажиров поезд 45/46 Лисичанск-Ужгород меняет маршрут южнее границы и будет следовать через Полтаву. Соответственно, посадки по станциям Сумы, Ворожба, Нежин, Конотоп, Бахмач не будет", – сообщила Укрзализныця.

Также Укрзализныця добавляет вагоны в поезд 769 Киев-Каменец-Подольский. Билеты уже в продаже.

Кроме того, будет добавлен дополнительный вечер Киев-Львов.

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Укрзализныця

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