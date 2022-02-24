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Укрзализныця эвакуировала более 3 тыс украинцев из Донецкой и Луганской областей

Четверг, 24 февраля 2022, 11:53 - Ярослав Винокуров
 
фото уз

Поезда "Укрзалізниці" эвакуировали 3100 украинцев с территорий Донецкой и Луганской областей. Компаний готовит дополнительные вагоны для дальнейшей эвакуации.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

"Компания готовит вагоны. Кроме того, в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха – Южнодонбасская, персонал эвакуирован", — отмечают там.

Также Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев-Винница.

Отметим, что накануне УЗ сообщала, что готовит эвакуацию жителей городов возле столкновения. В частности, там сообщили, что будут осуществлять эвакуацию из следующих областей и населенных пунктов:

  • Луганская область:

Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.

  • Донецкая область:

Два состава будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

  • Одесская область:

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Укрзализныця не раскрывает точного времени отправления поездов и места отправления из соображений безопасности.

Тем временем из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезда 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье-Киев.

"Скоростной экспресс 722 Харьков-Киев отправится из Харькова диспетчерским расписанием, возможны опоздание - просим следить за официальными объявлениями на вокзалах", - добавили в УЗ

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Укрзализныця

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