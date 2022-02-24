Укрзализныця эвакуировала более 3 тыс украинцев из Донецкой и Луганской областей
Поезда "Укрзалізниці" эвакуировали 3100 украинцев с территорий Донецкой и Луганской областей. Компаний готовит дополнительные вагоны для дальнейшей эвакуации.
Об этом сообщают в пресс-службе компании.
"Компания готовит вагоны. Кроме того, в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха – Южнодонбасская, персонал эвакуирован", — отмечают там.
Также Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев-Винница.
Отметим, что накануне УЗ сообщала, что готовит эвакуацию жителей городов возле столкновения. В частности, там сообщили, что будут осуществлять эвакуацию из следующих областей и населенных пунктов:
- Луганская область:
Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.
- Донецкая область:
Два состава будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.
- Одесская область:
Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.
Укрзализныця не раскрывает точного времени отправления поездов и места отправления из соображений безопасности.
Тем временем из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезда 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье-Киев.
"Скоростной экспресс 722 Харьков-Киев отправится из Харькова диспетчерским расписанием, возможны опоздание - просим следить за официальными объявлениями на вокзалах", - добавили в УЗ
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