Все разделы
Укр / Рус

УЗ возобновляет продажу билетов на несколько поездов дальнего следования

Понедельник, 21 сентября 2020, 09:45
 

"Укрзализныця", в связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, с 21 сентября возобновляет продажу билетов на ряд поездов из станций, где раньше продажа билетов был временно остановлена.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, откроют продажу проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

  • №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка,
  • №8/7 Черновцы - Киев,
  • №12/11 Одесса - Львов,
  • №15/16 Харьков - Рахов,
  • №21/22 Харьков - Трускавец,
  • №41/42 Днепр - Трускавец,
  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев,
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск,
  • №49/50 Киев - Трускавец,
  • №81/82 Киев - Ужгород,
  • №86/85 Львов - Новоалексеевка,
  • №98/97 Ковель - Киев,
  • №108/107 Одесса - Ужгород,
  • №110/109 Львов - Херсон,
  • №118/117 Черновцы - Киев,
  • №136/135 Одесса - Черновцы,
  • №145/146 Киев - Измаил,
  • №217/218 Киев - Рахов,
  • №702/701 Львов - Черновцы,
  • №715/716 Киев - Львов,
  • №743/744 Киев - Львов,
  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск.

"Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - добавили в компании.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нет спроса: УЗ перевела один поезд из Kyiv Boryspil Express на другой маршрут 18 сентября 2020, 10:58
В Укрзализныци анонсируют снижение тарифов на грузовые перевозки 17 сентября 2020, 19:05
Новый глава УЗ заявил, что от него в Кабмине ожидают экономического "чуда" 17 сентября 2020, 17:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!