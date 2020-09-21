УЗ возобновляет продажу билетов на несколько поездов дальнего следования
"Укрзализныця", в связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, с 21 сентября возобновляет продажу билетов на ряд поездов из станций, где раньше продажа билетов был временно остановлена.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В частности, откроют продажу проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:
- №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка,
- №8/7 Черновцы - Киев,
- №12/11 Одесса - Львов,
- №15/16 Харьков - Рахов,
- №21/22 Харьков - Трускавец,
- №41/42 Днепр - Трускавец,
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев,
- №45/46 Ужгород - Лисичанск,
- №49/50 Киев - Трускавец,
- №81/82 Киев - Ужгород,
- №86/85 Львов - Новоалексеевка,
- №98/97 Ковель - Киев,
- №108/107 Одесса - Ужгород,
- №110/109 Львов - Херсон,
- №118/117 Черновцы - Киев,
- №136/135 Одесса - Черновцы,
- №145/146 Киев - Измаил,
- №217/218 Киев - Рахов,
- №702/701 Львов - Черновцы,
- №715/716 Киев - Львов,
- №743/744 Киев - Львов,
- №749/750 Киев - Ивано-Франковск.
"Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - добавили в компании.
Экономическая правда
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