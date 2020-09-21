УЗ возобновляет продажу билетов на несколько поездов дальнего следования

"Укрзализныця", в связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах, с 21 сентября возобновляет продажу билетов на ряд поездов из станций, где раньше продажа билетов был временно остановлена.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, откроют продажу проездных документов из станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка,

№8/7 Черновцы - Киев,

№12/11 Одесса - Львов,

№15/16 Харьков - Рахов,

№21/22 Харьков - Трускавец,

№41/42 Днепр - Трускавец,

№43/44 Ивано-Франковск - Киев,

№45/46 Ужгород - Лисичанск,

№49/50 Киев - Трускавец,

№81/82 Киев - Ужгород,

№86/85 Львов - Новоалексеевка,

№98/97 Ковель - Киев,

№108/107 Одесса - Ужгород,

№110/109 Львов - Херсон,

№118/117 Черновцы - Киев,

№136/135 Одесса - Черновцы,

№145/146 Киев - Измаил,

№217/218 Киев - Рахов,

№702/701 Львов - Черновцы,

№715/716 Киев - Львов,

№743/744 Киев - Львов,

№749/750 Киев - Ивано-Франковск.

"Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - добавили в компании.

Экономическая правда