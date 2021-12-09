УЗ за 11 месяцев 2021 года получила 227 миллионов чистой прибыли

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По итогам работы 11 месяцев 2021 года "Укрзализныця" получила 227,3 млн грн чистой прибыли – компания имеет все перспективы завершить 2021 год прибыльно.

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин, передает пресс-служба компании.

"За ноябрь Укрзализныця получила положительный финансовый результат 113,9 млн грн, за 11 месяцев 2021 года – 227,3 млн грн чистой прибыли.

Компания становится более эффективной и имеет все перспективы выйти на прибыльный уровень по итогам 2021 года", – сказал Камышин.

При этом, по его словам, за 11 месяцев прошлого года АО "Укрзалізниця" получило около 12 млрд грн убытков и 147,3 млн убытков в ноябре 2020 года.

За 11 месяцев 2021 года показатель EBITDA составляет 12,6 млрд грн – это на 3,9 млрд грн больше чем за соответствующий период прошлого года.

Чистый доход от реализации продукции АО "Укрзалізниця" увеличился на 12,8% – до 77,4 млрд грн.

Наибольшую долю дохода в структуре доходов от реализации продукции составляют доходы от грузовых перевозок, за январь – ноябрь 2021 года они составили 64,4 млрд грн.

Напоминаем:

По итогам 10 месяцев 2021 года "Укрзализныця" получила 113,5 млн грн чистой прибыли.

Укрзализныця в сентябре заработала 321,9 млрд грн, чем сократила свой убыток с начала года до полмиллиарда.

По итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли - это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Укрзализныця получила 12 млрд убытка в 2020 году.

Экономическая правда