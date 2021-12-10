В УЗ назвали самые популярные направления на новогодние праздники

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Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. В такие города как Львов, Ужгород, Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В УЗ добавляют, что стабильно высокий спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр.

Больше всего билетов на период с 24.12.2021 по 10.01.2022 приобретено на следующие пассажирские поезда:

1. №041П Днепр – Трускавец

2. №046Д Лисичанск – Ужгород

3. №007К Киев – Черновцы

4. №136Ш Одесса – Черновцы

5. №081К Киев – Ужгород.

Кроме этого, в УЗ фиксируют повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева 16.12.2021.

Поэтому компания назначила дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

В "Укрзализныци" добавили, что работают над назначением дополнительных поездов по следующим направлениям:

1. Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;

2. Киев – Ужгород;

3. Харьков – Львов;

4. Одесса – Ужгород;

5. Одесса – Харьков;

6. Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск;

7. Киев – Ковель.

"Среди обещанных дополнительных маршрутов уже назначен "Лыжный экспресс" №745/746 Киев – Славское на 24, 26, 30 декабря 2021 года и 02, 06, 08 января 2022 года, а также продлен маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу на 24, 27, 30, 31 декабря 2021 года и 03, 06, 10 января 2022 года, - резюмировали в компании.

Напомним:

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.

Экономическая правда