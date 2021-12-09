УЗ не планирует в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки

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"Укрзализныця" не планирует в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки, компания готовится внедрить более гибкое ценообразование.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Проект финансового плана на 2022 год не предусматривает никаких повышений тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки.

"Специалисты общества подчеркивают, что основной фокус работы в следующем году будет направлен на обновление пассажирского подвижного состава и улучшение сервиса для пассажиров.

Дополнительные доходы компания в следующем году планирует получить от повышения эффективности закупок и экономии на конечной цене, реализации непрофильных активов и др., но ни в коем случае не от повышения стоимости билетов", - говорится в сообщении.

Компания готовится в 2022 году предложить новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов, в частности популярности направления, времени приобретения проездного документа.

"Это позволит пассажирам, которые будут планировать свои поездки заранее, сэкономить свои средства", - объясняют в УЗ.

"Также АО "Укрзализныця" ожидает в 2022 году увеличение грузооборота на 3,7% и рост пассажирооборота на 14,3%, что достигнет уже 80% до докризисного уровня. Это также является положительным фактором для формирования доходной части для Укрзализныци", - добавляют в компании.

В этом году АО "Укрзализныця" сменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов. В последний раз его пересматривали в 2019 году.

Так, с 10 декабря 2021 указанный фиксированный сбор будет составлять 30 грн вместо 22 грн. Также комиссионный сбор – 20 грн – будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев – аэропорт Борисполь. Таким образом, начиная с пятницы, билеты на экспресс будут стоить 100 грн.

"Несмотря на то, что изменение стоимости билетов для пассажиров будет крайне незначительным – в среднем увеличится всего на 3 %, для АО "Укрзалізниця" такое повышение даст ориентировочно 6 млн гривен в месяц дополнительных доходов, которые будут направлены на усовершенствование систем продаж и другие потребности", - резюмировали в УЗ.

Напомним:

Ранее председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин хаявил, что УЗ на протяжении 2022 года не планирует новые этапы повышения тарифов на грузовые перевозки, кроме того, что назначен на 1 января.

Экономическая правда