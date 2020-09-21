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УЗ відновлює продаж квитків на кілька поїздів далекого сполучення

Понеділок, 21 вересня 2020, 09:45
 

"Укрзалізниця", у зв'язку із зміною епідемічної ситуації у містах Івано-Франківськ, Коломия, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, а також у Новоселицькому та Рівненському районах, з 21 вересня відновлює продаж квитків на низку поїздів із станцій, де раніше продаж квитків був тимчасово зупинений.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, відкриють продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

  • №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,
  • №8/7 Чернівці – Київ,
  • №12/11 Одеса – Львів,
  • №15/16 Харків – Рахів,
  • №21/22 Харків – Трускавець,
  • №41/42 Дніпро – Трускавець,
  • №43/44 Івано-Франківськ – Київ,
  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ,
  • №49/50 Київ – Трускавець,
  • №81/82 Київ – Ужгород,
  • №86/85 Львів – Новоолексіївка,
  • №98/97 Ковель – Київ,
  • №108/107 Одеса – Ужгород,
  • №110/109 Львів – Херсон,
  • №118/117 Чернівці – Київ,
  • №136/135 Одеса – Чернівці,
  • №145/146 Київ – Ізмаїл,
  • №217/218 Київ – Рахів,
  • №702/701 Львів – Чернівці,
  • №715/716 Київ – Львів,
  • №743/744 Київ – Львів,
  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ.

"Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов'язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції", - додали у компанії.

Економічна правда

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