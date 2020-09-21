УЗ відновлює продаж квитків на кілька поїздів далекого сполучення

"Укрзалізниця", у зв'язку із зміною епідемічної ситуації у містах Івано-Франківськ, Коломия, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, а також у Новоселицькому та Рівненському районах, з 21 вересня відновлює продаж квитків на низку поїздів із станцій, де раніше продаж квитків був тимчасово зупинений.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, відкриють продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,

№8/7 Чернівці – Київ,

№12/11 Одеса – Львів,

№15/16 Харків – Рахів,

№21/22 Харків – Трускавець,

№41/42 Дніпро – Трускавець,

№43/44 Івано-Франківськ – Київ,

№45/46 Ужгород – Лисичанськ,

№49/50 Київ – Трускавець,

№81/82 Київ – Ужгород,

№86/85 Львів – Новоолексіївка,

№98/97 Ковель – Київ,

№108/107 Одеса – Ужгород,

№110/109 Львів – Херсон,

№118/117 Чернівці – Київ,

№136/135 Одеса – Чернівці,

№145/146 Київ – Ізмаїл,

№217/218 Київ – Рахів,

№702/701 Львів – Чернівці,

№715/716 Київ – Львів,

№743/744 Київ – Львів,

№749/750 Київ – Івано-Франківськ.

"Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов'язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції", - додали у компанії.

Економічна правда