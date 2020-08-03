Цены на арбузы в Украине втрое выше прошлогодних – ассоциация

Украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период 2019 года.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.

"Сезон местных арбузов в Украине приближается к своему пику. Из-за увеличения предложения на рынке цены на "полосатую ягоду" опустились до минимального за сезон уровня. Однако, несмотря на сезонное снижение цен, украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года", - рассказала Зверева.

Отмечается, что оптовые цены на арбузы колеблются в пределах 4-6 грн за килограмм, тогда как в прошлом году - по 1,5-2 грн/кг.

В ассоциации отметили, что высокие цены по сравнению с прошлым сезоном объясняются в первую очередь неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на созревание арбузов.

"Низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половине июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов.

Те фермеры, которые, несмотря на прохладную погоду (минимальные ночные температуры воздуха в мае фиксировались в пределах 4-7 °С), все же решились сеять арбузы в начале мая, или частично потеряли урожай, или получили неравномерные всходы. Соответственно, продукция на рынок сегодня поступает неравномерно", - пояснила Зверева.