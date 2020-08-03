Ціни на кавуни в Україні втричі вищі за минулорічні – асоціація

Українські виробники на початку серпня відвантажують кавуни майже утричі дорожче, ніж в аналогічний період 2019 року.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.

"Сезон місцевих кавунів в Україні наближається до свого піку. Через збільшення пропозиції на ринку ціни на "смугасту ягоду" опустилися до мінімального за сезон рівня. Однак, незважаючи на сезонне зниження цін, українські виробники на початку серпня відвантажують кавуни майже в три рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року", - розповіла Звєрєва.

Зазначається, що оптові ціни на кавуни коливаються у межах 4-6 грн за кілограм, тоді як у минулому році - по 1,5-2 грн/кг.

В асоціації зазначили, що високі ціни в порівнянні з минулим сезоном пояснюються в першу чергу несприятливими погодними умовами, які вплинули на дозрівання кавунів.

"Низькі температури повітря протягом усього травня і першої половини червня не тільки затримали сезон ранніх сортів кавунів на кілька тижнів, а й позначилися на врожаї більш пізніх сортів.

Ті фермери, які, незаважаючи на прохолодну погоду (мінімальні нічні температури повітря в травні фіксувалися в межах 4-7 °С), все ж зважилися сіяти кавуни на початку травня, або частково втратили урожай, або отримали нерівномірні сходи. Відповідно, продукція на ринок сьогодні надходить нерівномірно", - пояснила Звєрєва.