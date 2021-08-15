Стало известно, когда баржа с херсонскими арбузами прибудет в Киев
Несамоходное судно компании "Нибулон" с 350 тоннами херсонских арбузов 20 августа прибудет на перегрузочный терминал в Переяславе, а накануне Дня Независимости ягоды попадут в торговые залы киевских супермаркетов сети "Сильпо".
Об этом сообщает пресс-служба ООО СП "Нибулон" в Facebook.
Отмечается, что судно NBL-003 отправилось в рейс 14 августа, перед этим на грузовом причале филиала "Голопристанская" его загрузили 350 тоннами херсонских арбузов.
В компании добавили, что баржа с арбузами отправляется по Днепру в Киев пятый год подряд.
Как рассказал в Facebook один из участников проекта, фермер Александр Синенко, арбузы выращены в селе Чулаковка Скадовского района.
Напомним:
В 2020 году баржа с арбузами прибыла в Киев также накануне Дня Независимости.
Экономическая правда
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