Стало известно, когда баржа с херсонскими арбузами прибудет в Киев

фото: нибулон

Несамоходное судно компании "Нибулон" с 350 тоннами херсонских арбузов 20 августа прибудет на перегрузочный терминал в Переяславе, а накануне Дня Независимости ягоды попадут в торговые залы киевских супермаркетов сети "Сильпо".

Об этом сообщает пресс-служба ООО СП "Нибулон" в Facebook.

Отмечается, что судно NBL-003 отправилось в рейс 14 августа, перед этим на грузовом причале филиала "Голопристанская" его загрузили 350 тоннами херсонских арбузов.

фото: нибулон

фото: ниублон

В компании добавили, что баржа с арбузами отправляется по Днепру в Киев пятый год подряд.

Как рассказал в Facebook один из участников проекта, фермер Александр Синенко, арбузы выращены в селе Чулаковка Скадовского района.

Напомним:

В 2020 году баржа с арбузами прибыла в Киев также накануне Дня Независимости.

Экономическая правда