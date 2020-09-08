Все разделы
Укр / Рус

Цены на арбузы достигли сезонного минимума — ассоциация

Вторник, 8 сентября 2020, 12:42
 

Цены на арбузы в Украине продолжают снижаться - за последнюю неделю арбузы в среднем подешевели на 20%.

Об этом сообщается на сайте Украинской плодоовощной ассоциации.

Отмечается, что арбузы отгружаются в ценовом диапазоне от 1,2 до 3 грн/кг.

"Основной причиной снижения цен на арбузы является сезонное увеличение предложения этих ягод на рынке. Сейчас завершается сбор арбузов поздних сортов в основных регионах производства - Херсонской и Николаевской областях, и производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал.

Соответственно, сегодня продукция на рынок поступает без перебоев, а предложение местных арбузов на внутреннем рынке - на достаточно высоком уровне", - пояснили в ассоциации.

В УПОА уточнили, что к концу сезона значительных ценовых скачков в сегменте арбузов не ожидается. Производители уверены, что июльская ситуация, когда основное предложение на рынке составляла импортная продукция, в сегменте поздних сортов не повторится.

При этом, несмотря на достижение минимального ценового уровня за сезон, сегодня арбузы в Украине реализуют в среднем на 65-70% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

В Украине наблюдается снижение цен на бахчевые культуры, в сегменте косточковых и ягодных культур некоторые позиции показали рост цен.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

арбуз

powered by lun.ua
Материалы по теме
Баржа с арбузами-2020: Херсонские ягоды начинают грузить на Киев 14 августа 2020, 18:30
Цены на арбузы в Украине втрое выше прошлогодних – ассоциация 3 августа 2020, 15:36
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!