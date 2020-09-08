Цены на арбузы достигли сезонного минимума — ассоциация

Цены на арбузы в Украине продолжают снижаться - за последнюю неделю арбузы в среднем подешевели на 20%.

Об этом сообщается на сайте Украинской плодоовощной ассоциации.

Отмечается, что арбузы отгружаются в ценовом диапазоне от 1,2 до 3 грн/кг.

"Основной причиной снижения цен на арбузы является сезонное увеличение предложения этих ягод на рынке. Сейчас завершается сбор арбузов поздних сортов в основных регионах производства - Херсонской и Николаевской областях, и производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал.

Соответственно, сегодня продукция на рынок поступает без перебоев, а предложение местных арбузов на внутреннем рынке - на достаточно высоком уровне", - пояснили в ассоциации.

В УПОА уточнили, что к концу сезона значительных ценовых скачков в сегменте арбузов не ожидается. Производители уверены, что июльская ситуация, когда основное предложение на рынке составляла импортная продукция, в сегменте поздних сортов не повторится.

При этом, несмотря на достижение минимального ценового уровня за сезон, сегодня арбузы в Украине реализуют в среднем на 65-70% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

В Украине наблюдается снижение цен на бахчевые культуры, в сегменте косточковых и ягодных культур некоторые позиции показали рост цен.

Экономическая правда