Баржа с арбузами-2020: Херсонские ягоды начинают грузить на Киев

15 августа на грузовом причале филиала "Голопристанская" компании "НИБУЛОН" начнется загрузка несамоходного судна около 300 тоннами херсонских арбузов, собранных с полей местных хозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Нибулон".

На Киевщине арбузы выгрузят на перегрузочном терминале "НИБУЛОН" в Переяславе и доставят в торговые сети, а судно загрузят зерном.

Сообщается, что ягоды с юга Украины можно будет приобрести в торговых точках сети "Сильпо" "Fozzy Group".

Транспортировка продукции водным транспортом значительно уменьшает их потери и помогает в расширении рынков сбыта сезонной продукции. Кроме того, доставка по реке снимает с автодорог страны около 15 грузовиков.

В пресс-служба отмечают, что для компании такого рода перевозки являются неприбыльными и скорее социальным проектом, рассчитанным на поддержку херсонских аграриев, которые выращивают плодово-овощную продукцию.

Экономическая правда