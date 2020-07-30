Приватбанк отчитался о 14 миллиардах прибыли за первое полугодие 2020 года

Приватбанк в первом полугодии 2020 года получил прибыль в 14 млрд грн - в банке объяснили, что сформировали страховые резервы в сумме 8,7 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что влияет на показатели прибыли в отчетном периоде.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Инвестиционный портфель банка по итогам полугодия, включает, наряду с другими ценными бумагами, ОВГЗ, стоимость которых при погашении зависит от ожидаемого курса доллара к гривне.

В период нестабильности на рынке этот показатель значительно увеличил оценку ОВГЗ и обеспечил 14,7 млрд разовых доходов банка, фактор переоценки имеет высокую волатильность. В то же время, это компенсировало потери от курсовых колебаний в сумме 4,9 млрд грн. Эти убытки являются результатом рисковой политики управления активами и обязательствами до национализации, в результате которой стоимость обязательств в долларах значительно превышает стоимость соответствующих активов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на конец первого полугодия 2020 года активы банка увеличились на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, что обусловило рост чистого процентного дохода до 10,6 млрд грн. Комиссионные доходы остались на уровне 2019 года и составляют 8,1 млрд грн.

"Объемы средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года выросли на 11% до 268 млрд грн. Количество активных клиентов физических лиц Приватбанка по итогам полугодия выросло на 1,6 млн, клиентская база предпринимателей увеличилась на 100 тысяч" , - добавили в Приватбанке.

В связи с борьбой с последствиями пандемии дополнительные расходы банки составили более 300 млн грн:

специальные выплаты персоналу отделений и инкассации, работавших в период жесткого карантина;

расходы на защитные материалы и дезинфекцию 2000 отделений и 7600 банкоматов;

приобретение медицинского оборудования, в том числе 27 аппаратов ИВЛ для украинских больниц.

Кроме этого, Приватбанк по собственной инициативе снизил кредитные ставки для 60 тысяч украинских предпринимателей и предоставил более 6,5 тысячам предпринимателей, бизнес которых потерпел ощутимого влияния пандемии, кредитные каникулы.

В банке напомнили, что в июне в полном объеме перечислили в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству.

Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2019 года составила 32,6 млрд грн.

Экономическая правда