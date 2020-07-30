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Приватбанк прозвітував про 14 мільярдів прибутку за перше півріччя 2020 року

Четвер, 30 липня 2020, 15:57
 

Приватбанк у першому півріччі 2020 року отримав прибуток у 14 млрд грн - у банку пояснили, що сформували страхові резерви у сумі 8,7 млрд грн на покриття можливих ризиків внаслідок пандемії  СOVID-19 та юридичних ризиків, що впливає на показники прибутку в звітному періоді. 

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Інвестиційний портфель банку за підсумками півріччя, включає, разом з іншими цінними паперами, ОВДП, вартість яких при погашені залежить від очікуваного курсу долару до гривні.

В період нестабільності на ринку цей показник значно збільшив оцінку ОВДП і забезпечив 14,7 млрд разових доходів банку, фактор переоцінки має високу волатильність. В той же час, це компенсувало втрати від курсових коливань в сумі 4,9 млрд грн. Ці збитки є результатом ризикової політики управління активами та зобов’язаннями до націоналізації, в результаті якої вартість зобов‘язань в доларах значно перевищує вартість відповідних активів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на кінець першого півріччя 2020 року активи банку збільшилися на 5% порівняно з відповідним періодом 2019 року, що зумовило зростання чистого процентного доходу до 10,6 млрд грн. Комісійні доходи залишилися на рівні 2019 року та становлять 8,1 млрд грн. 

"Обсяги коштів клієнтів у банку станом на кінець першого півріччя у порівнянні з показниками минулого року зросли на 11% до 268 млрд грн. Кількість активних клієнтів фізичних осіб Приватбанку за підсумками півріччя зросла на 1,6 млн, клієнтська база підприємців збільшилася на 100 тисяч", - додали у Приватбанку.

У зв'язку із боротьбою із наслідками пандемії додаткові витрати банки склали більше 300 млн грн:

  • спеціальні виплати персоналу відділень та інкасації, що працювали у період жорсткого карантину;
  • витрати на захисні матеріали та дезінфекцію 2000 відділень та 7600 банкоматів;
  • придбання медичного обладнання, зокрема 27 апаратів ШВЛ для українських лікарень.

Крім цього, Приватбанк з власної ініціативи знизив кредитнi ставки для 60 тисяч українських пiдприємцiв та надав понад 6,5 тисячам підприємців, бізнес яких зазнав відчутного впливу пандемії, кредитні канікули.

У банку нагадали, що у червні у повному обсязі перерахували до держбюджету 24,5 млрд грн дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі.

Згідно з річним звітом банку, його чистий прибуток за підсумками 2019 року становив 32,6 млрд грн.

Економічна правда

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