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Минфин приостановил запуск Агентства по управлению госдолгом

Четверг, 16 июля 2020, 16:30
 
Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца

Запуск Агентства по управлению госдолгом приостановлен в связи с карантином.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приостановили создание на время карантина, поскольку ограничения не дают нам возможности качественно набирать людей, это не лучшее время. Однако мы этот процесс непременно возобновим", - сказал он в ходе дискуссии, организованной Киевской школой экономики.

Ранее Министерство финансов рассчитывало зарегистрировать агентство до 1 сентября.

Указывалось, что долговое агентство будет уполномочено проводить сделки с госдолгом, включая обмен, выпуск и продажу долговых обязательств, использование деривативов и операции РЕПО.

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