Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін призупинив запуск Агентства з управління держборгом

Четвер, 16 липня 2020, 16:30
 
Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца

Запуск Агентства з управління держборгом припинений у зв'язку з карантином.

Про це повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми призупинили створення на час карантину, оскільки обмеження не дають нам можливості якісно набирати людей, це не найкращий час. Однак ми цей процес неодмінно відновимо", - сказав він в ході дискусії, організованої Київською школою економіки.

Раніше Міністерство фінансів розраховувало зареєструвати агентство до 1 вересня.

Вказувалося, що боргове агентство буде уповноважене проводити операції з держборгом, включаючи обмін, випуск та продаж боргових зобов'язань, використання деривативів та операції РЕПО.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

держборг

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Держборг виріс за місяць на 720 мільйонів доларів 25 червня 2020, 20:50
Мінфін: У квітні держборг у гривневому еквіваленті зменшився, а у доларовому – виріс 26 травня 2020, 12:45
Стабілізаційний фонд для боротьби з коронакризою. Чи насправді це вихід? 28 березня 2020, 10:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!