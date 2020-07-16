Мінфін призупинив запуск Агентства з управління держборгом

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца

Запуск Агентства з управління держборгом припинений у зв'язку з карантином.

Про це повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми призупинили створення на час карантину, оскільки обмеження не дають нам можливості якісно набирати людей, це не найкращий час. Однак ми цей процес неодмінно відновимо", - сказав він в ході дискусії, організованої Київською школою економіки.

Раніше Міністерство фінансів розраховувало зареєструвати агентство до 1 вересня.

Вказувалося, що боргове агентство буде уповноважене проводити операції з держборгом, включаючи обмін, випуск та продаж боргових зобов'язань, використання деривативів та операції РЕПО.