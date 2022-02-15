Минфин смог продать облигаций всего на 70 миллионов, несмотря на ставки

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Министерство финансов на аукционе продажи облигаций внутреннего госзайма смогло привлечь только 66 млн грн.

Об этом идет речь в результатах аукциона на сайте Минфина.

Инвесторам сразу предлагали только два выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения полгода и год со ставками 11,6% (+10 б.п.) и 11,93% (+0 б.п.) соответственно.

Если по первому выпуску Минфин удовлетворил все заявки, то по более "длинному" – 7 из 8 заявок. Преимущественно внимание сосредоточилось на более коротком выпуске, от продажи которого бюджет получил 55 млн грн.

Напомним, что в связи с сообщениями о риске наступления РФ украинские активы повторили январское падение. Как следствие Украина потеряла доступ к внешним заимствованиям, что привело к трудностям привлекать средства на и на внутреннем рынке.

В последние аукционы Минфин должен повышать ставки, при этом инвесторы отказываются покупать "длинные" бумаги со сроком погашения более года.

Заметим, что на 15 февраля нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на 0,25 миллиарда долларов.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 8 февраля продало облигаций внутреннего госзайма на 2 096 млн в эквиваленте, а 1 февраля – всего 213,8 млн грн в эквиваленте.

По итогам января Украина выполнила всего 24% плана заимствований.

Причиной тому ситуация на внешних финансовых рынках на фоне риска эскалации. Украине стало сложнее привлекать средства еще с середины ноября, но в январе обрушение украинских еврооблигаций привело к тому, что страна потеряла доступ к иностранным рынкам капитала.

В частности, после сообщений об отмене авиаперевозок и вывозе посольствами ряда стран своих граждан из Украины из-за риска эскалации, украинские активы снова стремительно упали. Доходность евробондов составила 28%, а курс – 29 грн за доллар.

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Пока все паникуют, Украина скупает свои долги. Что происходит?

Экономическая правда