Курс гривни и евробонды обвалились: почему это происходит снова

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После сообщений об отмене авиаперевозок и вывозе посольствами ряда стран своих граждан из Украины из-за риска эскалации, украинские активы упали.

Негативную динамику как украинских евробондов и курса, так и доли иностранцев в портфельных инвестициях обусловила геополитика.

Давление на украинские активы усилилось в четверг, 10 февраля, когда Соединенные Штаты призвали своих граждан "немедленно покинуть Украину". Вслед за США аналогичные заявления сделали посольства сразу девяти стран.

Ожидания рынка значительно ухудшались и в условиях масштабных военных учений РФ в Черном и Азовском море. Такие учения, которые Украина называет незаконными, стали основанием для России почти полностью заблокировать судам доступ к украинским черноморским портам.

В то же время падение прекратилось во второй половине понедельника. Как пишет аналитик ICU Тарас Котович, улучшение на рынке обусловлено публичными встречами президента РФ Владимира Путина с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу – министрами иностранных дел и обороны РФ.

По его словам, встречи несколько успокоили инвесторов, и доходности за 2022 год начали падать еще во время трансляции.

Еврооблигации

Такие события, которые произошли почти одновременно, привели к продаже инвесторами своего портфеля украинских обязательств в пятницу. На закрытии рынка доходность коротких бумаг с погашением в этом году достигала 15,93%, хотя еще 8 февраля колебалась около 11%.

Уже в понедельник, 14 февраля, доходность "коротких" бондов выросла более чем на 22% на закрытии торгов. При этом в течение дня она достигала 28,6%. Таким образом, высший процент является премией за риск – инвесторы опасаются, что Украина не сможет выполнить свои обязательства.

Доходность и цена еврооблигаций – взаимообратные. Чем меньше цена, по которой новый инвестор выкупит обязательства, тем больше разница будет между ней и конечной выплатой на момент погашения.

Доходность выросла по всем выпускам облигаций, их котировки упали на 2-3%. Пострадали также ВВП-варранты, которые котируются всего на 65% своей номинальной стоимости.

Это повторяет динамику украинских еврооблигаций в середине января, когда доходность "коротких" бумаг достигала 26% по тем же причинам, угрозы эскалации. И хотя их удешевление позволило Министерству финансов выкупить часть госдолга, Украина лишилась доступа к внешним рынкам капитала.

Государственные заимствования

В результате ситуации на внешних рынках, Минфин утратил возможность продавать "длинные" облигации внутреннего госзайма - инвесторы не готовы вкладывать в них деньги по текущим ставкам.

Поэтому на последнем аукционе объем заимствований преимущественно состоял из трехмесячных бумаг в гривне. Уже с учетом того, что в начале месяца ставки по ним сильно подняли.

Опасения эскалации побуждает иностранцев продавать свой портфель украинских бумаг, и с пятницы нерезиденты продали ОВГЗ на 0,5 млрд. грн. Их доля среди держателей бумаг сократилась до 7,6%.

Что с гривней

Выход нерезидентов из гособлигаций может наращивать колебания на валютном рынке, ведь полученные от продажи гривни они направляют на покупку валюты.

Следовательно, аналогично, гривня на торгах в пятницу начала обесцениваться и на закрытии межбанка достигла отметки более чем в 28 гривень за доллар.

Несмотря на то, что понедельник гривня начала с ралли до 28,7 грн за доллар, она также окрепла в течение дня и завершила его на уровне 28,5 грн.

До такого же уровня Национальный банк ослабил справочный курс гривни на вторник.

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