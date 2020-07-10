За полгода госбюджет недополучил 38 миллиардов запланированных доходов — Счетная палата

В первом полугодии этого года общий фонд государственного бюджета недополучил более 38 млрд грн запланированных доходов.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%.

Качество прогноза основных макропоказателей должна быть повышена. Ведь риски невыполнения бюджета значительны", - сказал Пацкан.

По его словам, меньше плана поступления НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 33,2 млрд грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами - на 7,1 млрд грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц - на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины - на 0,9 млрд грн (9,2%).

"К сожалению, остаются проблемы и с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, которые администрирует таможенная служба не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговая служба - на 1,7 млрд грн (0,6%)", - добавил председатель Счетной палаты.

Меньше плана и расходы общего фонда. В январе - июне эта сумма составляла 51 млрд грн (9,6%).

В частности, меньше плана проведены расходы на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения, меры по противодействию распространению острой респираторной болезни COVID-19 и т.д. - на 29,9 млрд грн (30,4%).

Вследствие сильной гривни в январе - июне 2020 года, по сравнению с прогнозом, расходы на обслуживание государственного долга оказались меньше на 7,1 млрд грн (10,3%); а экономия расходов на зарплату и денежное обеспечение военнослужащих, прежде всего по бюджетным программам МВД стала основным фактором экономии расходов на оплату труда с начислениями - на 6 млрд грн (5,4%).

Меньше плана проведены расходы на социальное обеспечение - на 4,8 млрд грн (2,9%) в связи с проведением расходов на осуществление государственных программ социальной защиты населения в пределах фактических обязательств; медикаменты и перевязочные материалы, продукты питания - на 1,2 млрд грн (26,6%), преимущественно вызвано незавершенной процедурой закупок по бюджетным программам Министерства здравоохранения Украины; субвенции местным бюджетам - на 1,1 млрд грн (1,6%), в том числе вследствие промедления Кабмина с распределением средств между регионами.

Пацкан отметил, что общий фонд государственного бюджета финансировался прежде всего за счет государственных заимствований, которые составляли 259,5 млрд грн (99,8%) источников финансирования.

"Подписание соглашения с МВФ и получения первого транша позволило привлечь в июне 70,2 млрд грн из привлеченных за полгода 105,8 млрд гривен внешних поступлений. При выполнении плана государственных внешних заимствований, недопоступления от внутренних заимствований составляли 0,2 млрд грн (0,1%) ", - подчеркнул Пацкан.

Экономическая правда