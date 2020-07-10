За півроку держбюджет недоотримав 38 мільярдів запланованих доходів — Рахункова палата

У першому півріччі цього року загальний фонд державного бюджету недоотримав понад 38 млрд грн запланованих доходів.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Аналіз оперативної звітності Казначейства показав, що котрий місяць поспіль сума недонадходження доходів залишається значною. У січні-червні 2020 року план доходів загального фонду державного бюджету не виконано на 38,4 млрд грн, або 7,8%.

Якість прогнозу основних макропоказників має бути підвищена. Адже ризики невиконання бюджету значні", – сказав Пацкан.

За його словами, менші від плану надходження ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентної плати за користування надрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), податку та збору на доходи фізичних осіб – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввізного мита – на 0,9 млрд грн (9,2%).

"На жаль, залишаються проблеми і з надходженнями від митниці та податкової. План доходів, які адмініструє митна служба, не виконано на 34 млрд грн (21,4%), податкова служба, – на 1,7 млрд грн (0,6%)", − додав голова Рахункової палати.

Менші від плану і видатки загального фонду. У січні – червні ця сума становила 51 млрд грн (9,6%).

Зокрема, менше плану проведені видатки на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення, заходи з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 тощо − на 29,9 млрд грн (30,4%).

Унаслідок міцнішої гривні у січні − червні 2020 року, порівняно з прогнозом, видатки на обслуговування державного боргу менші на 7,1 млрд грн (10,3%); а економія видатків на зарплату і грошове забезпечення військовослужбовців, насамперед за бюджетними програмами МВС стала основним чинником економії видатків на оплату праці з нарахуваннями – на 6 млрд грн (5,4%).

Менше плану проведені видатки на соціальне забезпечення − на 4,8 млрд грн (2,9%) у зв’язку з проведенням видатків на здійснення державних програм соціального захисту населення в межах фактичних зобов’язань; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування − на 1,2 млрд грн (26,6%), що переважно спричинено незавершенням процедур закупівель за бюджетними програмами Міністерства охорони здоров’я України; субвенції місцевим бюджетам − на 1,1 млрд грн (1,6%), зокрема унаслідок зволікання Кабміну з розподілом коштів між регіонами.

Голова Рахункової палати зауважив, що загальний фонд державного бюджету фінансувався насамперед за рахунок державних запозичень, які становили 259,5 млрд грн (99,8%) джерел фінансування. "Підписання угоди з МВФ і отримання першого траншу дозволило залучити в червні 70,2 млрд грн із залучених за пів року 105,8 млрд гривень зовнішніх надходжень.

При виконанні плану державних зовнішніх запозичень, недонадходження від внутрішніх запозичень становили 0,2 млрд грн (0,1%)", − підкреслив Пацкан.

Економічна правда