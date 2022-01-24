Все разделы
Укр / Рус

Итоги года "Большого строительства": кто получил больше всего подрядов

Понедельник, 24 января 2022, 10:21
 
gmk.center

Компания "Автомагистраль-Юг" получила наибольшее финансирование из государственного бюджета на ремонт и строительство дорог в рамках программы "Большое строительство" в 2021 году.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Spending".

В целом "Автомагистраль-Юг" получила подряды на 23,3 млрд грн.

Общие расходы Укравтодора в 2021 году составили 156 млрд, или 11% всего государственного бюджета Украины. Такой доли госбюджета Украина раньше не инвестировала ни в одну из отраслей экономики.

Второе место заняла компания "Автострада" с 12,2 млрд грн. Также у нее самый большой прирост подрядов – 114%, или 6,53 млрд грн.

На третьем месте "Онур конструкцион" с подрядами в 11 млрд грн. Прирост портфеля составил 63%.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

дороги строительство госбюджет

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укравтодор" уплатил турецкой Onur 350 миллионов задолженности по решению суда 4 января 2022, 13:35
За две недели декабря Укравтодор потратит на ремонт дорог более 20 миллиардов 28 декабря 2021, 13:20
Убежать от ProZorro: как власть пытается вернуть торги времен Януковича 21 декабря 2021, 17:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!