Просрочка по кредитам под госгарантии превышает 2,4 миллиарда долларов – депутат

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По состоянию на январь 2022 года просрочка по кредитам, выданным под государственные гарантии, достигает 2,4 миллиарда долларов.

Об этом написал народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий со ссылкой на данные Государственного казначейства.

Всего в списке находится 300 кредитов десятков предприятий.

"Половина суммы – аграрные компании. В списке есть и предприятия олигархов. Например, среди должников по кредитам, за которые платил когда-то бюджет, есть "Макеевский металлургический комбинат", "Кузница на Рыбальском", – отметил нардеп.

В списке, опубликованном на сайте Госказначейства, присутствуют ГПЗКУ, агрофирма "Заря", Запорожский производственный алюминиевый комбинат, Харьковский тракторный завод, "Хлеб Украины", "Воздушный экспресс", "Южмаш", завод "Авиант", Национальная телекомпания Украины, Лисичанскуголь, аэропорт Борисполь, Киевский городской совет, Украинская аграрная биржа и другие.

Напоминаем:

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины может стать банкротом уже на этой неделе.

Рассчитываться по кредиту придется правительству, поскольку он был выдан под государственные гарантии.

В общей сложности по нему осталось выплатить чуть менее 1 млрд долларов.

Экономическая правда