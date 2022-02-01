Не выполнили расходы: в январе госбюджет свели с профицитом

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В январе общий фонд госбюджета сведен с профицитом в 12 млрд грн благодаря значительному недовыполнению расходов и перевыполнению от Налоговой.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Так, в январе 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 78 млрд гривен, или на 13,1% (+9,1 млрд грн) сверх плана. Результат обусловлен прежде всего существенным перевыполнением собранного налога на добавленную стоимость.

В Минфине объяснили такой сверхплановый объем: его вызвали высокие темпы инфляции в прошлом году, рост объемов розничной торговли в декабре и цен на энергоносители.

Всего Налоговая служба собрала в бюджет 43,2 млрд грн – на 11,4% сверх плана. Больше всего поступило именно НДС (22,7 млрд грн, +5,4 млрд грн в план), а также налога на доходы (9,4 млрд грн) и ренты за пользование недрами (6,2 млрд грн).

Таможенных платежей за месяц поступило 32,3 млрд грн с перевыполнением в 20,1%. Из общей суммы, 30 млрд грн поступило в виде НДС (+5,0 млрд грн в план), а еще 2 млрд грн – ввозной пошлины.

Также в январе поступило 26,9 млрд грн единого взноса на пенсионное и социальное страхование – на 2 млрд грн больше, чем планировалось.

В январе существенно недовыполнен план по расходам бюджета. По итогам месяца они составляли 66,2 млрд. грн., или только 75,2% от росписи.

Таким образом, в январе общий фонд государственного бюджета выполнен с профицитом в размере 12 млрд грн при запланированном дефиците в январе 22 млрд гривен.

В течение месяца правительство привлекло 10,9 млрд грн заимствований, или только 23,8%. Из них 10,8 млрд грн – средства от продажи гособлигаций.

Напомним, что в результате риска эскалации со стороны России украинские активы значительно упали в цене, что временно ограничило доступ Украины к внешнему капиталу и повлекло за собой отток портфельных инвестиций.

На погашение госдолга в январе потратили 19,4 млрд грн (98,8% плана), на платежи по обслуживанию – 5,8 млрд грн (96,5% плана).

Напоминаем:

За январь-декабрь 2021 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 166,8 миллиарда гривен при росписи на отчетный период в сумме 220,9 миллиарда гривен.

Экономическая правда