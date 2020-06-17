В Одесской области испытывают крылатые ракеты "Нептун": могут поражать различные корабли

17 июня в Одесской области проходят испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", способных поражать различные корабли.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "17 июня в Одесской области успешно и результативно продолжаются государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществляются на полигоне Вооруженных Сил Украины "Алибей"... На этот раз была стрельба с боевой частью".

Детали: Сообщается, что РК-360 МЦ "Нептун" разработали для того, чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Комплекс крылатых ракет наземного базирования "Нептун" предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

В Генштабе ВСУ добавили, что при условии серийного производства "Нептун" может стать весомым оружием сдерживания, поскольку способен уничтожать корабельные и наземные цели, управляемый и практически незаметен для вражеских радаров.