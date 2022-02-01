Завод шампанских вин в Одессе продали за 200 миллионов: кому достался
Одесский завод шампанских вин на аукционе был продан за 195 млн грн компании "Элитбуд групп", связанной с бизнесом экс-регионала Алексея Костусева.
Об этом известно из результатов торгов на Prozorro.Sales, данные реестров.
За объект на торгах соревновались 7 компаний, поднявших стартовую цену в более чем два раза – с 87,4 млн грн до 195 млн грн.
Наивысшую цену предложила одесская компания "Элитбуд групп". Она принадлежит Аскольду Ковалю, также являющемуся совладельцем компании Винфорт, в которую входит виновная сеть Wine Story. Уставный капитал компании составляет 44 тысяч гривен.
Компанию "Элитстрой групп" основал нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко с наибольшей долей в уставном капитале, однако он вышел из собственников в 2009 году.
Второе и третье место на аукционе заняли связанные с Элитстрой групп компании: ПАО "Одесский завод шампанских вин" и "Туннелла". Именно "Туннелла" получит завод в случае, если "Элитбуд" отказывается от объекта - компания предложила за него на тысячу гривень меньше победителя.
ООО "Тунелла" и ПАО "Одесский завод шампанских вин" связаны через другую компанию - ООО "Трансфорт". Все они связаны с бизнесом экс-нардепа от Партии регионов и бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, отца Гончаренко.
После полного перечисления средств в бюджет новый собственник получит в собственность недвижимость предприятия, в том числе производственный корпус, вспомогательные помещения, а также каменную арку на въезде на территорию завода.
Завод расположен в Одессе по Французскому бульвару, 36.
Напоминаем:
Победитель аукциона по приватизации имущественного комплекса завода "Одессавинпром" перечислил 235 млн грн в бюджет.
Дана Гордийчук, ЭП
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