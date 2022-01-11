Новинский продал земельные участки в Одессе под застройку российскому бизнесмену

Вадим Новинский фото НАЗАРИя МАЗИЛЮКа

Бизнесмен Вадим Новинский продал земельные участки в Одессе российскому бизнесмену, гражданину Грузии Владимиру Акаеву.

Об этом сообщает Антимонопольный комитет.

АМКУ разрешил концентрацию путем приобретения компании "Билдин-Групп" доли в уставном капитале компании "Юкрейн Терра Компании". Созданная в 2021 году "Юкрейн Терра Компании" является владельцем земельных участков в Одессе, предназначенных для жилищного строительства.

Учредителем "Юкрейн Терра Компании" с уставным капиталом 75,5 млн грн был Smart Holding, конечным бенефициаром - Вадим Новинский.

Созданное в 2021 году "Билдин-Групп" не осуществляет хозяйственной деятельности. Его конечным бенефициаром является гражданин Грузии Владимир Акаев. Он также является конечным бенефициаром компаний "Промрынок "Котовский", "Одесские апартаменты" и "Готель плюс".

Акаев ранее позиционировал себя в Украине как российский бизнесмен. В России Акаев известен как владелец "Тройки Ассет Менеджмент", был совладельцем российского "Тройка-Д банка" с предпринимателем Александром Грановским.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Smart Holding, "Юкрейн Терра Компании" создана для реализации новых девелоперских проектов и управления объектами недвижимости.

"Решение продать существенную долю в компании связано с утратой актуальности для реализации девелоперского проекта в Одессе, т.к. основной приоритет группы - реализация девелоперских проектов в центральном регионе Украины", - прокомментировали в пресс-службе.

По данным одесских девелоперов, речь может идти об участках в пос. Котовский (один из районов Одессы), которые ранее планировались для развития сети Amstor.

Экономическая правда