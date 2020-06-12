"Укроборонпром" о реформировании "Антонова": Компанию должны менять сами антоновцы

Представители госконцерна "Укроборонпром" представили работникам ГП "Антонов" результаты проверки, следствием которой были изменения в высшем руководстве "Антонова", и рассказали о планах реформирования предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Коллективу предприятия рассказали о результатах проверки, которую Концерн проводил по поручению премьер-министра и СБУ, объяснили причины прекращения полномочий президента "Антонова" и ожидания от нового руководителя", - говорится в сообщени.

Директор по трансформации концерна Роман Бондарь рассказал о планах реформирования "Антонова".

Он, в частности, сообщил, что и.о. президента предприятия Александр Лось возглавит Стратегическую группу по реформированию "Антонова", которая разработает детальный пошаговый план изменений.

"На следующей неделе комитет начнет работу и в процесс реформирования "Антонова" будут привлечены представители коллектива. Антонов должны менять сами антоновцы. Мы это неоднократно подчеркивали.

Одной из главных задач, которые президент поставил перед новым руководством "Укроборонпрома", является разработка и реализация комплексной стратегии трансформации оборонной отрасли, в состав которой входят и авиационные предприятия Украины. "Антонов" станет ключевым предприятием, на основе которого состоится формирование государственной авиационной холдинговой компании", - заявил Бондарь.

"Мы рассчитываем, что смена руководства ускорит процесс трансформации предприятия и превращение его в современного и мощного производителя транспортных самолетов", - добавил он.

"Слухи об отчуждении недвижимости и других активов "Антонова", закрытие социальной инфраструктуры, отделения авиаперевозок от авиастроения - эти фейки не имеют ничего общего с планами "Укроборонпрома" и не имеют под собой никаких документальных оснований. Те, кто их распространяют, вредят национальным интересам и самому Антонову", - добавили в госконцерне.

Напомним:

"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", - заявили в "Укроборонпроме".

Ранее на совещании СНБО сделали вывод, что "Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями.

Госпредприятие "Антонов" обвиняет "Укроборонпром" в агрессивной политике относительно авиаотрасли и госкомпании в частности.

В ГП "Антонов" заявили о неправомерных действиях ГК "Укроборонпром", направленных на прекращение деятельности предприятия, и обратились к руководству государства с требованием оставить президентом компании Александра Донца и вывести компанию из-под управления "Укроборонпрома".

Экономическая правда