В ГБР заявили о задержании должностного лица предприятия "Укроборонпрома" на взятке. В УОП отмечают: не касается государства

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю гендиректора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром", который просил у представителя иностранной компании более 80 тысяч гривень за "услугу".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении Бюро говорится, что чиновник обещал за эти деньги помочь иностранному обществу оборонной промышленности в получении положительного ответа для экспортной операции.

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"В частности, он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля Украины по предоставлению письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю", – говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе "Укроборонпрома" заявили, что Государственное бюро расследований провело отдельные процессуальные действия в отношении должностного лица государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Там отметили, что деяние должностного лица "никоим образом не касается работы указанного лица на предприятии, а также никак не связано с деятельностью предприятий Укроборонпрома и самого Концерна".

"Информация обходит исключительно личную жизнь человека и не связана с его должностью на государственном предприятии", - сообщили в УОП.

"Учитывая, что принятие решения, за которое якобы получалась неправомерная выгода, входит в компетенцию органа, не входящего в состав ДК "Укроборонпром", вышеуказанное должностное лицо не использовало и не могло использовать предоставленные ему полномочия", - заявили в государственном концерне

Экономическая правда