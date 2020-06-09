В ГП "Антонов" требуют от власти вывести компанию из-под управления "Укроборонпрома"

В ГП "Антонов" заявили о неправомерных действиях ГК "Укроборонпром", направленных на прекращение деятельности предприятия, и обратились к руководству государства с требованием оставить президентом компании Александра Донца и вывести компанию из-под управления "Укроборонпрома".

Об этом говорится в обращении трудового коллектива ГП, обнародованном на официальной Facebook-странице компании.

Обращение адресовано президенту Владимиру Зеленскому, главе ВР Дмитрию Разумкова, премьеру Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Алексею Данилову.

"С тех пор, как согласно решению правительства ГП "Антонов" вошло в состав концерна "Укроборонпром", предприятие находится под постоянным давлением и испытывает масштабное вмешательство в свою хозяйственную деятельность.

За пять лет работы в составе концерна "Антонов" не получил от управляющей структуры никакой поддержки. Зато каждый шаг подлежал проверке и контролю, что приводило к торможению производственного процесса и снижению эффективности работы предприятия. Сегодня ситуация обостряется.

Во время действующего карантина мы вынуждены проводить собрание коллектива, чтобы привлечь внимание власти к неправомочным действиям, ставящих под угрозу дальнейшее существование ГП "Антонов" и авиапрома Украины в целом", - говорится в обращении.

"Должны констатировать, что ГК "Укроборонпром" принимает меры, направленные на прекращение деятельности предприятия.

Среди таких методов - попытка быстро корпоратизировать предприятие без учета существующих рисков. Для формального обоснования таких действий есть бесконечные проверки, которые являются безосновательными, ведь "Антонов" постоянно предоставляет концерну подробные отчеты о своей деятельности", - добавили в ГП.

Среди требований трудового коллектива "Антонова":

Оставить руководителем предприятия на посту президента Александра Донца.

2. "Безотлагательно" вывести ГП "Антонов" из-под управления ГК "Укроборонпром" и отменить действие Постановления КМУ от 31.03.2015 г.. № 269 о включении ГП в состав концерна.

3. Принять и на государственном уровне утвердить программу развития авиастроительной отрасли до 2030 года, которую неоднократно предлагал ГП "Антонов" вместе с научными учреждениями и ведущими предприятиями авиастроения.

4. Довести до завершения предложение о создании должности вице-премьера и министерства, которое будет координировать работу аэрокосмической отрасли и оборонно-промышленного комплекса в Украине.

Напомним:

"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", - заявили в "Укроборонпроме".

Ранее на совещании СНБО сделали вывод, что "Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями.

Госпредприятие "Антонов" обвиняет "Укроборонпром" в агрессивной политике относительно авиаотрасли и госкомпании в частности.

Экономическая правда