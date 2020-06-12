"Укроборонпром" про реформування "Антонова": Компанію мають змінювати самі антоновці

Представники держконцерну "Укроборонпром" представили працівникам ДП "Антонов" результати перевірки, наслідком якої були зміни у вищому керівництві "Антонова" та розповіли про плани реформування підприємства.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

"Колективу підприємства розповіли про результати перевірки, яку Концерн проводив за дорученням прем'єр-міністра та СБУ, пояснили причини припинення повноважень президента "Антонова" та очікування від нового керівника", - йдеться у повідомленні.

Директор з трансформації концерну Роман Бондар розповів про плани реформування "Антонова".

Він, зокрема, повідомив, що в.о. президента підприємства Олександр Лось очолить Стратегічну групу по реформуванню "Антонова", яка розробить детальний покроковий план змін.

"Наступного тижня комітет розпочне роботу і до процесу реформування "Антонова" будуть залучені представники колективу. Антонов мають змінювати самі антонівці. Ми на цьому неодноразово наголошували.

Одним із головних завдань, які президент поставив перед новим керівництвом "Укроборонпрому", є розробка та реалізація комплексної стратегії з трансформації оборонної галузі, до складу якої входять й авіаційні підприємства України. "Антонов" стане ключовим підприємством, на основі якого відбудеться формування державної авіаційної холдингової компанії", - заявив Бондар.

"Ми розраховуємо, що зміна керівництва пришвидшить процес трансформації підприємства і перетворення його на сучасного і потужного виробника транспортних літаків", - додав він.

"Чутки про відчуження нерухомості та інших активів "Антонова", закриття соціальної інфраструктури, відокремлення авіаперевезень від авіабудівництва - ці фейки не мають нічого спільного з планами "Укроборонпрому" і не мають під собою жодних документальних підстав. Ті, хто їх поширюють, шкодять національним інтересам і самому Антонову", - додали у держконцерні.

Нагадаємо:

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Раніше на нараді РНБО зробили висновок, що "Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями.

Держпідприємство "Антонов" звинувачує "Укроборонпром" в агресивній політиці щодо авіагалузі та держкомпанії зокрема.

В ДП "Антонов" заявили про неправомірні дії ДК "Укроборонпром", спрямовані на припинення діяльності підприємства, та звернулись до керівництва держави із вимогою залишити президентом компанії Олександра Донця і вивести компанію з-під управління "Укроборонпрому".

Економічна правда