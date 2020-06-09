ГП "Антонов" обвиняет "Укроборонпром" в торможении производственного процесса

Госпредприятие "Антонов" обвиняет "Укроборонпром" в агрессивной политике относительно авиаотрасли и госкомпании в частности.

Об этом говорится в открытом заявлении госпредприятия, которое есть в распоряжении liga.net.

"За пять лет работы в составе Концерна "Антонов" не получил от управляющей структуры никакой поддержки. Вместо этого каждый шаг подлежал проверке и контролю, что приводило к торможению производственного процесса и снижению эффективности работы предприятия. Сегодня ситуация обостряется", - заявили в ГП "Антонов".

В госкомпании уверяют, что результаты работы комиссии госконцерна являются "недостоверными и в большинстве вопросов - откровенно манипулятивными, и не отражают реальных результатов деятельности предприятия".

"Антонов" также обвиняет концерн в сознательном торможении утверждения финансового плана компании якобы из-за попыток получить 15% прибыли от ее деятельности за 2018 год.

В пресс-службе ГП уточнили, что в.и.о. президента компании назначили Александр Лось, а президента Александра Донца пока не увольняли, поскольку он находится на больничном.

Напомним:

"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", - заявили в "Укроборонпроме".

Ранее на совещании СНБО сделали вывод, что "Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями.