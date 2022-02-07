ЗСТ в действии: завод "Укроборонпрома" построит для турков плавучий док

На фото - аналогичный док фото: укроборонпром

Херсонский госзавод "Паллада", входящий в состав ДК "Укроборонпром", и турецкая компания Hidrodinamik Shipyard заключили контракт на строительство и поставку композитного плавучего дока грузоподъемностью 8500 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Морское сооружение будет построено с использованием современной технологии: понтон изготовят из морского железобетона на основе сульфатостойкого портландцемента, а башни – из судостроительной стали. Такое сочетание материалов позволит более 50 лет сокращать расходы на обслуживание.

Все основные материалы будут украинского производства, а оборудование – европейских и турецких поставщиков", - говорится в сообщении.

Сумма контракта не разглашается.

"Это первый украино-турецкий контракт, заключенный после подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией", – заявил глава завода Евгений Алхимов.

С 1968 года госзавод "Паллада" построил 43 аналогичных дока различных модификаций, 39 из которых успешно эксплуатируются во многих странах мира.

Напомним:

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

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Экономическая правда