"Укроборонпром" сменил руководство ГП "Антонов"

"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что приказ о прекращении полномочий Донца подписал 9 июня гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

"Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов".

Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

"Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 года по поручению премьер-министра по данным СБУ, изложенными в письме СБУ от 16 апреля по имеющейся информации о" нанесении вреда национальным интересам Украины, связанным с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства госпредприятия "Антонов", - добавили в концерне.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины.

Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащие признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы", - подчеркнули в "Укроборонпроме".

Акт проверки также направили Комитету ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабмину и Офису президента.

Напомним:

Ранее на совещании СНБО сделали вывод, что "Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями.

Экономическая правда