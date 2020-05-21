"Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями - совещание СНБО
По мнению представителей авиационной отрасли, "Укроборонпром" показал недостаточную эффективность в управлении государственными авиационными предприятиями.
Такой вывод был сделан на совещании СНБО, передает пресс-служба ведомства.
Касаясь вопроса реформирования "Укроборонпром", секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег от необдуманных решений и отметил необходимость сохранения уникального национального производства, научной базы и квалифицированных кадров.
Данилов также подчеркнул актуальность введения должности вице-премьер-министра - министра по вопросам оборонно-промышленной политики.
Напомним:
В РНБО считают, что планы по реформированию "Укроборонпрома" должны быть существенно доработаны, также нужно провести анализ деятельности каждого предприятия госконцерна.
Экономическая правда
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