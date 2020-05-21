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"Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями - совещание СНБО

Четверг, 21 мая 2020, 15:34
 

По мнению представителей авиационной отрасли, "Укроборонпром" показал недостаточную эффективность в управлении государственными авиационными предприятиями.

Такой вывод был сделан на совещании СНБО, передает пресс-служба ведомства.

Касаясь вопроса реформирования "Укроборонпром", секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег от необдуманных решений и отметил необходимость сохранения уникального национального производства, научной базы и квалифицированных кадров.

Данилов также подчеркнул актуальность введения должности вице-премьер-министра - министра по вопросам оборонно-промышленной политики.

Напомним:

В РНБО считают, что планы по реформированию "Укроборонпрома" должны быть существенно доработаны, также нужно провести анализ деятельности каждого предприятия госконцерна.

Экономическая правда

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авиа Укроборонпром СНБО

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