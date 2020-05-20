Таможня начала "пилот" автоматического оформления таможенных деклараций
С 19 мая Государственная таможенная служба тестирует возможность автоматического оформления таможенных деклараций без участия таможенников.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пилот будет касаться трех таможенных режимов (экспорт, переработка на таможенной территории, реэкспорт (после переработки)).
Декларации, соответствующие определенным критериям и которые будут оцениваться как низкорисковые, будут направляться системой оформления в отдельное окно.
Если в декларации окажутся риски или сработает система АСАУР, ее таможенное оформление продолжится по обычной процедуре.
Если же система не обнаружит ошибок и рисков, декларация будет оформлена автоматически, о чем декларант получит соответствующее сообщение.
Для реализации пилота разработан специальный алгоритм выполнения таможенных формальностей в зависимости от видов транспорта, таможенных режимов и типов таможенных деклараций.
В налоговой отмечают, что для декларантов процедура подачи декларации остается без изменений.
Напомним:
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Экономическая правда
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