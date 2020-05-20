Таможня начала "пилот" автоматического оформления таможенных деклараций

С 19 мая Государственная таможенная служба тестирует возможность автоматического оформления таможенных деклараций без участия таможенников.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пилот будет касаться трех таможенных режимов (экспорт, переработка на таможенной территории, реэкспорт (после переработки)).

Декларации, соответствующие определенным критериям и которые будут оцениваться как низкорисковые, будут направляться системой оформления в отдельное окно.

Если в декларации окажутся риски или сработает система АСАУР, ее таможенное оформление продолжится по обычной процедуре.

Если же система не обнаружит ошибок и рисков, декларация будет оформлена автоматически, о чем декларант получит соответствующее сообщение.

Для реализации пилота разработан специальный алгоритм выполнения таможенных формальностей в зависимости от видов транспорта, таможенных режимов и типов таможенных деклараций.

В налоговой отмечают, что для декларантов процедура подачи декларации остается без изменений.

Напомним:

Максим Нефьодов просит суд восстановить его в должности главы Государственной таможенной службы.

Экономическая правда