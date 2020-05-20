Митниця розпочала "пілот" автоматичного оформлення митних декларацій 

19 травня Державна митна служба тестує можливість автоматичного оформлення митних декларацій без участі митників.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Пілот стосуватиметься трьох митних режимів (експорт, переробка на митній території, реекспорт (після переробки)).

Декларації, які відповідатимуть певним критеріям і оцінюватимуться як низькоризикові, направлятимуться системою оформлення в окреме вікно. Якщо у декларації виявляться ризики або спрацьовує система АСАУР, її митне оформлення продовжиться за звичайною процедурою.

Якщо ж система не виявить помилок та ризиків, декларація буде оформлена автоматично, про що декларант отримає відповідне повідомлення.

Для реалізації пілоту розроблено спеціальний алгоритм виконання митних формальностей в залежності від видів транспорту, митних режимів та типів митних декларацій.

У податковій відмічають, що для декларантів процедура подачі декларації залишається без змін.

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Економічна правда



