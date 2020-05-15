Зеленский продлил "бан" для ВКонтакте и "Одноклассники"

Президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Источник: указ президента Украины №184/2020

Дословно: "В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается). Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования".

Детали: Указ №184/2020 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" обнародован около полуночи 14 мая. По состоянию на 2:00 15 мая неизвестно на какой срок продлены запреты и санкции.

Что было ранее: Совет национальной безопасности и обороны передал в Офис президента проект указа о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.