СБУ ведет переговоры с Google и Apple о запрете российских приложений

Служба безопасности ведет переговоры с компаниями Google и Apple о запрете российских приложений, разработанных юрлицами, в отношении которых введены санкции.

Об этом заявили в ведомстве в ответ на запрос "Радио Свобода".

"По состоянию на сегодня продолжаются переговоры с компаниями Google и Apple относительно правовых путей прекращения реализации мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), и которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории Украины ресурсам/ сервисам", - отметили в СБУ.

Напомним:

Из-за распространения "ВКонтакте" в Украине СБУ обратилась к Google и Apple - иностранных партнеров призвали привести их деятельность на территории Украины в соответствие с национальным законодательством.

Алексей Данилов сказал, что СНБО намерен поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев, которые пользуются запрещенной российской соцсетью "ВКонтакте".

В Совете национальной безопасности и обороны говорят, что секретарь ведомства Алексей Данилов говорил о возможности ставить на учет пользователей российской соцсети "ВКонтакте" для того, чтобы обезопасить их от "втягивания в противоправную деятельность".