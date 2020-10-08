Из-за распространения "ВКонтакте" в Украине СБУ обратилась к Google и Apple

Иностранных партнеров призвали привести их деятельность на территории Украины в соответствие с национальным законодательством.

Источник: ответ СБУ на запрос "Укринформа" о возобновлении на территории Украины запрещенного мобильного приложения "ВКонтакте".

Детали: В письме отмечается, что Служба безопасности принимает необходимые меры по выявлению и нейтрализации угроз государственной безопасности Украины в кибернетической и информационной сфере во исполнение соответствующего решения СНБО и указа президента, где определен перечень лиц и компаний с которыми на территории Украины введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

В ходе мониторинга (эффективности санкций - ред.) установлено, что большинство Интернет-провайдеров используют указанное решение СНБО Украины. Однако, отдельные компании в обход запретов дают пользователям возможности обходить блокировку ресурсов без использования дополнительного программного обеспечения, в частности, через приложения мобильных устройств.

СБУ проинформировала иностранные компании "Google, LLC" и "Apple Inc" о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют санкции.

Кроме того, СБУ с целью прекращения доступа к запрещенным на территории Украины ресурсам/сервисам обратилась в МИД Украины с просьбой проинформировать иностранных партнеров о необходимости приведения деятельности компании "Google, LLC" и "Apple Inc." в соответствие с требованиями украинского законодательства. Речь идет о прекращении реализации на территории Украины, в том числе на безвозмездной основе, через магазин приложений "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юрлицами, в отношении которых введены санкции.

В то же время в СБУ отметили, что санкционные законодательство Украины содержит серьезные пробелы, поскольку не предусматривает некоторых видов санкций и не определяет государственные органы, ответственные за реализацию конкретных видов санкций, предусмотренных статьей 4 Закона Украины "О санкциях", а также не устанавливает порядок привлечения к ответственности за нивелирование или обход уже примененных ограничительных мероприятий (санкций).

Кроме того, действующим законодательством не урегулирован порядок и механизм выполнения такого вида санкций, как запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам/сервисам, в том числе к субдоменам.

Решить отдельные указанные проблемные вопросы предполагается законопроектом №4002, к которому Службой безопасности Украины в адрес Верховной Рады Украины направлены предложения и замечания.

Украинская правда