В СНБО рассказали, зачем хотят ставить на учет пользователей "ВКонтакте"

В Совете национальной безопасности и обороны говорят, что секретарь ведомства Алексей Данилов говорил о возможности ставить на учет пользователей российской соцсети "ВКонтакте" для того, чтобы обезопасить их от "втягивания в противоправную деятельность".

Источник: ответ СНБО на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Российская соцсеть "ВКонтакте", которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств... гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространение соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, которая требует нейтрализации...

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировки работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

Осознание гражданами Украины, которые используют запрещенные российские соцсети и распространяют контент, может представлять угрозу национальной безопасности страны, своей ответственности также является действенной мерой противодействия. Именно это подчеркивал Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов...

Также информируем, что в соответствии с основными положениями Стратегии безопасности Европейского Союза на 2020-2025 гг. одним из ключевых факторов в обеспечении эффективного противодействия распространению незаконного контента в Интернете является углубление добровольного сотрудничества между правоохранительными органами и частным сектором.

Именно в контексте поиска национальных подходов к реализации этого, избранного демократическими странами Европейского сообщества стратегического направления, следует рассматривать выступление Алексея Данилова... : как намерение наладить диалог с частным сектором.

Секретарь СНБО Украины разъяснил обществу положения национального законодательства, в частности относительно полномочий правоохранительных органов создавать и использовать собственные оперативные учеты и базы данных, сугубо с целью обеспечения безопасности граждан от возможного втягивания их в противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности и национальным интересам Украины".

Детали: В СНБО сказали, что 14 сентября президент утвердил новую Стратегию национальной безопасности Украины.

В ней "определено, что для восстановления своего влияния в Украине Российская Федерация, продолжая гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические, кибер- и военные средства".

В течение полугода в Украине должны разработать новую стратегию кибербезопасности и Стратегию информационной безопасности.

Создание "системы учета украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" будут обсуждать в рамках реализации этих стратегий.

В то же время, в СНБО сказали, что Кабмин должен подать предложения, которые усовершенствуют санкции. В частности, правительство должно предусмотреть создание единого государственного реестра санкций.

Вместе с тем, в Совете нацбезопасности и обороны не ответили на вопрос УП о том, какая законодательная норма позволяет "ставить на учет" пользователей "ВКонтакте" и каким образом это соответствует санкциям, касающимся не граждан, а российской компании.

Что было раньше: Алексей Данилов сказал, что СНБО намерен поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев, которые пользуются запрещенной российской соцсетью "ВКонтакте".