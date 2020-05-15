Зеленський продовжив "бан" на ВКонтакте і "Одноклассники"

Президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники".

Джерело: указ президента України №184/2020

Дослівно: "Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування".

Деталі: Указ №184 / 2020 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" оприлюднено близько опівночі 14 травня. Станом на 2:00 15 травня невідомо на який термін продовжено заборони та санкції.

Що було раніше: Рада національної безпеки та оборони передала до Офісу президента проєкт указу про застосування санкцій щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів.