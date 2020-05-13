Премьер объяснил логику Кабмина по поддержке бизнеса в условиях коронакризиса

Премьер Денис Шмыгаль рассказал о логике правительства по поддержке бизнеса в условиях коронакризиса и анонсировал программы поддержки промышленности и экспортно ориентированных отраслей.

Об этом он заявил в ВР во время часа вопросов к правительству.

"Логика наших действий по помощи бизнесу: сначала мы помогаем микро-, малому и среднему бизнесу, по которому коронакризис ударил сильнее всего. В этом направлении уже работают программы дешевого кредитования, и мы хотим, чтобы все предприниматели имели доступ к кредитному ресурсу фактически под 0%.

Второй аспект поддержки - это частичная выплата зарплат тем предприятиям, где у работников было уменьшено рабочее время. Это то, что делают западные страны и то, что так же сделало наше правительство, выделив на эту программу почти 5 млрд грн", - сказал глава правительства.

По его словам, за 1 неделю на эту программу подали заявки 7000 предпринимателей - для них будут делать соответствующие возмещения.

Дополнительная программа - "Новые деньги", которая также будет работать уже в ближайшие дни.

Также, по его словам, правительство планирует программу поддержки промышленности и экспортно ориентированных отраслей.

"Здесь также будет вопрос кредитования и вопрос локаализации. Для нашего правительства поддержка украинского производителя - это приоритет, который будет заложен в основу экономической стратегии на ближайшие годы.

У нас сейчас в работе несколько пилотных проектов, которые станут первым этапом в создании спецзон, что поможет нам привлечь иностранные инвестиции и будет способствовать появлению новых промышленных мощностей именно в Украины", - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что все эти программы также направлены на сохранение рабочих мест.

Экономическая правда