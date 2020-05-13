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Прем'єр пояснив логіку Кабміну щодо підтримки бізнесу в умовах коронакризи

Середа, 13 травня 2020, 11:09
 

Прем'єр Денис Шмигаль розповів про логіку уряду щодо підтримки бізнесу в умовах коронакризи та анонсував програми підтримки промисловості та експортно орієнтованих галузей.

Про це він заявив у ВР під час години запитань до уряду.

"Логіка наших дій щодо допомоги бізнесу: спочатку ми допомагаємо мікро-, малому і середньому бізнесу, по якому коронакриза вдарила найсильніше. У цьому напрямку уже працюють програми дешевого кредитування, і ми хочемо, щоб усі підприємці мали доступ до кредитного ресурсу фактично під 0%. 

Другий аспект підтримки - це часткова виплата зарплат тим підприємствам, де у працівників був зменшений робочий час. Це те, що роблять західні країни і те, що так само зробив наш уряд, виділивши на цю програму майже 5 млрд грн", - сказав голова уряду.

За його словами, за 1 тиждень на цю програму подалися 7 тисяч підприємців - для них будуть робити відповідні відшкодування.

Додаткова програма - "Нові гроші", яка також буде працювати вже найближчими днями. 

Також, за його словами, уряд планує програму підтримки промисловості та експортно орієнтованих галузей. 

"Тут так само буде питання кредитування і питання локаалізації. Для нашого уряду підтримка українського виробника - це пріоритет, який буде закладено в основу економічної стратегії на найближчі роки.

У нас зараз у роботі декілька пілотних проєктів, які стануть першим етапом у створенні спецзон, що допоможе нам залучити іноземні інвестиції та сприятиме появі нових промислових потужностей саме в Україні", - додав Шмигаль.

Він зазначив, що всі ці програми також спрямовані на збереження робочих місць. 

Економічна правда

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Шмигаль Кабмін бізнес

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